بينها مناقشة المجموعة القصصية "أيام عادية".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

بين الأمسيات الفنية والثقافية، يذخر اليوم الخميس 31 أغسطس بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

وتحتضن خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة مساء، احتفالية كبرى لإحياء الذكرى المئوية لرحيل فنان الشعب سيد درويش، والذي رحل عن عالمنا في العاشر من سبتمبر عام 1923، وهو في ريعان شبابه، بعدما قاد ثورة فى الموسيقى المصرية، ونقلها من عباءة الموسيقى التركية ومصرها، بما استمده من تراث الشعب المصري.

ــ فرقة سلطنة فى قصر الأمير بشتاك

كما يقيم بيت الغناء العربى – قصر الأمير بشتاك – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء، حفل موسيقى غنائى لفرقة سلطنة بقيادة الفنان محمد حسين

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها: الصهبجية، أوبريت الأرض الطيبة، تمر حنة، عرباوى، وحياتك يا حبيبى، سلم على، البحر بيضحك ليه، وحشتنى، يا مسافر وحدك، على حسب وداد، يا واحشنى رد عليا، الليلة يا سمرا، يا أهل المحبة وغيرها.

ــ المنسي وفرقة كردان ببيت السحيمي

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، حفلا لفرقة "كردان" للموسيقى والغناء بقيادة الفنان علي المنسي.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين مثل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد فوزي وكمال الطويل ومحمد الموجي وأحمد صدقي وغيرهم منها: الشوق - يا واد يا تقيل - جبار - بكره يا حبيبي - أهو ده اللي صار - لسه فاكر - فكروني - تعب الهوى - عيون القلب - يا مسافر وحدك - مصر التى ف خاطرى - ملّى الكاسات - أهواك - وحشنا يا رسول الله.إلى جانب مجموعة من الأغاني المصرية الجميلة في فترة الثمانينات والتسعينات.

كما تقيم مكتبة مصر العامة بالدقي، في الثالثة والنصف عصرا، ندوة بعنوان “التخاطر”، وتقدمها الباحثة ابتسام حمدي، حيث تتحدث عن التعريف بمفهوم التخاطر، وأنواعه، وبعض التحذيرات من مخاطره، وغير ذلك من المحاور.

ــ عرض فيلم “بين التلين” ببيت السناري

وفي الثامنة مساء، ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، عرض للفيلم التسجيلي "بين التلين" عن تعامد الشمس المتوارث عن المصريين القدماء على مذابح كنيسة أثرية بالشرقية يعود موقعها للقرن الرابع الميلادي.

وتعقد بعد العرض ندوة نقاشية مع صناع الفيلم حول الفلك والعمارة والتاريخ والآثار والترميم والسياحة. العرض يقام بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.

يسبقها في الخامسة مساء، الحفل الختامي لورشة الحكايات “ألوان” للأطفال في بيت السناري أيضا، العرض يهدف لتشجيع الأطفال على مواصلة الإبداع، وتنمية القدرة على الإلقاء عند الاطفال تدير العرض الكاتبة سوسن رضوان .

ــ مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

وفي إطار فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، ويختتم فعالياته غذا الجمعة، يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، مسابقة نغمة حرة للفرق المستقلة.

ــ أيام عادية في مكتبة تنمية

وفي السابعة والنصف مساء، يحل الكاتب عادل عصمت، في ضيافة مكتبة تنمية فرع المعادي، لمناقشة وتوقيع مجموعته القصصية “أيام عادية”، والصادرة مطلع العام الجاري، تدير اللقاء وتقدمه الكاتبة نشوي صلاح.

ــ حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء

وضمن برنامج فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، يحتضن محكي القلعة في الثامنة مساء أولي فقرات حفل اليوم، لفرقة فنية سيرلانكية. وفي التاسعة مساء ثاني فقرات الحفل، والتي يحييها نجوم الأوبرا للموسيقي العربية بعنوان "سهرة مع العندليب". وفي العاشرة مساء، حفل الفنان علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي.