الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب
أمير يعقوب

أكد المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد مُصابي العمليات الإرهابية بشمال سيناء عام 2015، أنه رفض فكرة الاستسلام للعجز بعد تعرضه للإصابة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “كنت مصمم علي الوقوف علي ساقي.. وكنت أربط شريط ضاغط في محاولة لمواجهة الإصابة”.

وتابع: "عقلي رفض فكرة العجز، ومع الوقت بدأت ساقي في التحسن، وتم عمل رسم عصب مرة أخري، ووجد الأطباء أن هناك أمل في نمو العصب مرة أخرى، وكانت مفاجأة لكل الاستشاريين".

وأكمل:"عندما ذهبت لألمانيا قالوا أنه سيتم تركيب مسامير ولا مجال للوقوف مرة أخري علي قدمي، ورجعت من ألمانيا سريعاً ولم أتحمل حديث الاستشاريين في ألمانيا".

واختتم: “رجعت للطبيب المصري وطلب مني أن أسير أمامه ولم يصدق أن العصب كان مقطوع وأني أقف علي قدمي، من المهم ألا يشعر المصاب بيأس، ومعظم المصابين في سيناء لم يشعروا باليأس”.

اكسترا نيوز نائب رئيس مجلس الدولة أمير يعقوب

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