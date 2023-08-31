الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب
أمير يعقوب

كشف المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، تفاصيل إصابته برصاص جماعة الإخوان الإرهابية أثناء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية في عام 2015 بشمال سيناء.

وقال خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بعد إصابتي أحد الجنود قبّل يدي قبل نقلي للمستشفى"، مشيرًا إلى أن المستشار عمر حماد استشهد بجانبه.

وتابع: "خسرت جزءا من جسمي، مش كل كفاءة جسمي رجعت للطبيعي، لكن حاولت تقديم المساعدة لكل زملائي المصابين أثناء الهجوم الإرهابي ولم أهرب ودي حاجة أنا فخور بيها جدًا".

وواصل: "أديت دوري الوطني والإنساني ولي الشرف أن دمائي تختلط بدماء الجيش والشرطة في سيناء".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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