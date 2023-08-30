الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمير يعقوب لـ"الشاهد": أشرفت على الانتخابات فى العريش لتأكيد سيادة الدولة

المستشار أمير يعقوب
المستشار أمير يعقوب

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن شمال وجنوب سيناء لها خصوصية معينة في توزيع القضاة من أجل الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن عام 2015 شهد ذروة العمليات الإرهابية، وكانت هناك أحداث كثيرة في سيناء.

وتابع: "في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 طلبت الذهاب للعريش للإشراف القضائي على الانتخابات وقتها، الجماعات الإرهابية كانت تعتقد أنها صاحبة السيادة على المكان وأن لا أحد يمكنه فرض الأمر الواقع هناك".

وأشار أمير يعقوب إلى أنهم كانوا يعتقدون أن سيناء خرجت خارج الإطار الأمني للدولة، متابعًا: "التحدي بتاعنا كلنا كان إن سيناء كلها تابعة للسيادة المصرية ولن نفرط في هذا المكان".  

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد المستشار آمير يعقوب الجماعات الإرهابية سيناء الإعلامي الدكتور محمد الباز

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