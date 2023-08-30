الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: طائرات «إف 16» ستمثل عبئًا على أوكرانيا

إف 16
إف 16

كشف بيتر ديكنسون، المحرر في الشأن الأوكراني، عن كواليس تزويد  أوكرانيا بطائرات F16.

وقال ديكنسون خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن طائرات إف16 ستمثل عبئًا على أوكرانيا بسبب البنية التحتية.

وأضاف أن الهدف من هذا التسليم هو حماية أوكرانيا، وأنه من المقرر استلام الطائرات مع اقتراب العام الجديد، بحوالي ست طائرات، ثم ثماني طائرات في العام المقبل ثم خمس أخرى.

وأشار إلى أنه رغم ما لهذه الخطوة من أثر بالغ في تعزيز الروح المعنوية، فإن تسليم الطائرات سيستغرق بضعة أشهر، ما يعني أن أوكرانيا لن تبدأ في استخدامها في وقت قريب.

أوكرانيا القاهرة الإخبارية طائرات إف16

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