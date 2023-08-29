الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا تؤكد استمرار دعمها أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا وماليًا وإنسانيًا وقانونيًا

كاترين كولونا،
كاترين كولونا،

أبرزت فضائية "القاهرة الإخبارية" تعهد وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، باستمرار دعم أوكرانيا في مواجهة ما وصفته بـ الغزو الروسي "طالما لزم الأمر" على حد قولها.

استمرار الدعم الكامل لأوكرانيا ضد روسيا

وأكدت، خلال كلمتها أمام المؤتمر السنوي للسفراء، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الروسي" لا بد أن يفشل، كما تطرقت إلى العلاقات الفرنسية الإفريقية، وأكدت أن أمامها مستقبلًا مشرقًا، وسيستمر دعم فرنسا لأوكرانيا العسكري والسياسي والمالي والإنساني والقانوني.

فرنسا أوكرانيا دعم أوكرانيا الغزو الروسي

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