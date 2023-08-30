قُضى الأمر.. تامر أمين: محمد صلاح فى السعودية الأسبوع المقبل

علق الإعلامي تامر أمين، عن احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وقال خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مصدرًا سعوديًا أكد أن محمد صلاح سيكون في جدة الإثنين المقبل للانضمام لاتحاد جدة، معلقاً: "قُضي الأمر".

وأضاف أن شبكة espn العالمية أصدرت تقريرًا بعنوان "قُضي الأمر.. صلاح في السعودية الأسبوع المقبل"، متابعًا: "صلاح مش بيتكلم خالص عن الجدل المثار عن انتقاله للاتحاد السعودي، ومن حقنا نقلق قلق إيجابي على محمد صلاح، لأن كلنا بنعتبر صلاح فخرنا وابننا وأسطورتنا".

وأشار إلى أن يورجن كلوب يؤكد دائمًا أن محمد صلاح باقٍ في ليفربول، وإدارة ليفربول نشرت فيديو لمحمد صلاح وهو يتدرب في الجيم.