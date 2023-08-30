الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون العرب يلجأ لـ"فيفا" ضد السويحلى الليبى بسبب التعاقد مع أوكلى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يجهز نادي المقاولون العرب، شكوى رسمية ضد نادي السويحلي الليبي، بعد إعلانه التعاقد مع النيجيرى جون أوكلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب رغم ارتباطه بعقد ساري مع المقاولون العرب ولا يحق له الانتقال لأي نادي. 

وأبدى نادي المقاولون العرب اندهاشه من إقدام نادي السويحلي الليبي على الإعلان عن ضم لاعب مرتبط بعقد مع ناد آخر دون التفاوض الرسمي وهو ما يخالف كل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان نادي المقاولون قد حذر الأندية الليبية من التعاقد مع جون أوكلي وأن المقاولون هو من يملك حق بيعه لارتباطه بعقد لمدة موسم قادم. 
ويرفق نادي المقاولون العرب في شكواه ضد النادي الليبي واللاعب الهارب كافة المستندات التي تؤكد تعاقده مع نادي المقاولون العرب وحصوله على كافة مستحقاته كما أرسل المقاولون خطاب تحذيري للاتحادين المصري والليبي ولنادي السويحلي. 
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، أن الشكوى ضد النادي الليبي لأنه على علم ويقين بارتباط اللاعب بعقد مع نادي المقاولون العرب وحدثت مفاوضات بشأنه من خلال 3 اتصالات من رئيس نادي السويحلي للتفاوض حول ضم اللاعب وتم الحديث حول المقابل المادي. 

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب، قررت تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر ، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

بنجلاديش نادي المقاولون العرب جون أوكلي المهندس محمد عادل فتحي للاتحادين المصري والليبي

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