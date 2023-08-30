خبير اقتصادي يكشف أهمية إنشاء وحدة "البريكس" بمجلس الوزراء

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لإدارة عمليات التعاون والتفاعل مع بريكس شيء مهم جدًا لسببين الأول للتجمع والثاني لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أن تجمع بريكس بمثابة نادي لأنه ليس له هيئة تنفيذية أو مقر دائم وهو قائم على مجموعة قمم وتفاهمات ما بين الدول الأعضاء.

وتابع، أن بريكس تحولت إلى بريكس بلس بعد ضم 6 دول منها مصر وأصبح عدد الدول الأعضاء من 5 إلى 11 دولة، مشيرًا إلى أن 20 دولة تقدمت للحصول على العضوية.

أهمية الوحدة

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستهتم بدراسة الدول الجديدة في البريكس، لأن الصيغة الجديدة سيكون لها سمات أكثر تطورًا وتطلعًا للمستقبل، مؤكدًا أن دور الوحدة سيكون التواصل بين المستثمرين والغرف الاستثمارية في الدول الأعضاء.