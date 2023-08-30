أستاذ استثمار: البنية الأساسية المصرية مُجهزة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار، إن الدولة مهتمة جدًا بملف الطاقة بشكل عام وخصوصًا الهيدروجين الأخضر.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الدولة وجدت أن الهيدروجين الأخضر من أهم عناصر مولدات الطاقة.

وأشار إلى أن البنية الأساسية داخل مصر مجهزة بشكل كبير لهذا الأمر، مضيفًا: "هذا وضح جليًا من خلال كبرى مؤسسات الاستثمار المهتمة بتلك الصناعة على نطاق كبير، ومصر نجحت في إقناع العديد من الشركاء على المستوى الدولي أن تكون محطة مهمة في صناعة الهيدروجين الأخضر ليس فقط على المستوى الإقليمي".

وأكد أن ما يصدر من قرارات على مستوى الحكومة يخدم على هذه الرؤية الاستراتيجية، وتزامن مع ذلك إنشاء وحدة خاصة بـ"بريكس".

وتابع: "المواطن العادي أصبح مهتمًا بما يحدث على أرض الواقع وانضمام مصر لتجمع اقتصادي هو الأهم والأكبر على مستوى العالم في الوقت الحالي".