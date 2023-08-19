الرئيس السيسى: تصدير الهيدروجين الأخضر "المستقبل" الذى تضع مصر أملها عليه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى شرق المتوسط، الذي أقامته مصر كان الهدف منه عمل تجميع يتيح لنا أن نكون مركزًا لتصدير الغاز وكذلك الطاقة المتجددة.

لدينا أراضٍ شاسعة لتوليد الطاقة الخضراء

وأضاف خلال رده على سؤال الطالبة فاطمة، إحدى طالبات الأكاديمية العسكرية حول رؤية مصر لتعزيز علاقاتها مع دول شمال المتوسط، أنه توجد محطتا غاز في إدكو ومريوط، وكل الغاز الموجود لدينا يصدر لدول الشمال.

وأكد أن لدينا أراضي شاسعة لتوليد الطاقة الخضراء، ومنها نقوم بعمل هيدروجين أخضر لنصدره لأوروبا وهذا هو المستقبل الذي تضع مصر أملها عليه.