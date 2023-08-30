شردى عن زيارة وفد الكونجرس: ليست روتينية وهناك اهتمام بدور مصر

علق الإعلامي محمد شردي، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي.

وقال شردي، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن هناك انطباعات مختلفة من الكونجرس الأمريكي حول استمرار تطور مصر.

شردي: هناك اهتمام بالدور المصري في العديد من قضايا العالم

وأضاف أن الزيارة ليست روتينية، فهم دائمًا يتابعون ما يحدث وهناك اهتمام كبير بالدور المصري في مختلف القضايا حول العالم، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية كبيرة وجيدة في مصلحة الطرفين.

وتابع: "أمريكا تعلم أن مصر أصبحت جزءًا من ملفات عديدة في العالم وهناك اهتمام كبير بالدور المصري، سواء في ملفات شائكة قائمة أو ملفات اقتصادية".