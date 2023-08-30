مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة التبين والنيابة تصرح بدفن الجثة

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة التبين، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

تفاصيل الواقعة

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى التبين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، ما تسبب في وفاته.

جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن رجال المباحث من القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

واقعة أخرى

وفى سياق متصل لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرون صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريقة الشيخ الشاذلى جنوب المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، تم إيداع الجثة إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وجار تلقى المصابين الإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل أبوصير بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.