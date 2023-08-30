الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في يومه العالمي.. ما هو الاختفاء القسري ولماذا تجرمه المواثيق الدولية؟

الاختفاء القسري
الاختفاء القسري

تحيي الأوساط الحقوقية في العالم في 30 أغسطس من كل عام اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري. وهو اليوم الذي يتذكر فيه العالم هؤلاء الضحايا وينادي بالكشف عن مصيرهم، مع اعتبار إخفاء الأشخاص قسريا جريمة لا تسقط بالتقادم.

بحسب الأمم المتحدة، يكثر استخدام الاختفاء القسري كأسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

وقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج الدكتاتوريات، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

استمرار المضايقات

وعبرت الأمم المتحدة عن عدد من المخاوف تتعلق بالاختفاء القسري، منها، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعتنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

الأطفال وذوي الإعاقة

بحسب المنظمة الدولية، لم ينج حتى الأطفال وذوي الإعاقات من هذه الجريمة، واختفى مئات الآلاف في أثناء النزاعات أو فترات الاضطهاد في ما لا يقل عن 85 بلدا في كل أرجاء العالم، ويتأثر الضحايا، الذين كثيراً ما يتعرضون للتعذيب والخوف المستمر على حياتهم، ويتأثر أفراد أسرهم، الذين يجهلون مصير أحبابهم.

لجنة حقوق الإنسان العربية تدعم مسار فلسطين مع محكمة العدل الدولية

مفوضية حقوق الإنسان: رئيس النيجر المعزول يتلقى معاملة غير إنسانية ومهينة

وتعاني أسر المختفين كما يعاني أصدقاؤهم من غم نفسي بطيء، لعدم علمهم إذا كان الشخص الضحية لا يزال على قيد الحياة، وإذا كان الأمر كذلك، فأين يحتجز، وما هي ظروف احتجازه، وما هي حالته الصحية. كما أنهم يدركون أنهم مهددون هم كذلك، وأنهم قد يلقون المصير نفسه، وأن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لمزيد من الأخطار.

ويشكل اختفاء الطفل خرقا واضحا لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التمتع بهويته الشخصية. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.

وتتأثر المجتمعات من جراء اختفال المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى تأثرها من تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا، وكثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.

انتهاك مركب

ويعتبر الاختفاء القسري انتهاكا لحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية، وفي الحرية والأمن على شخصه، وفي عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية، وينتهك الاختفاء القسري أيضا بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء.

ونص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليه 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 ديسمبر 2006، على أن الاختفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة في ما يتصل باختفاء أحبائهم.

الاختفاء القسري جريمة الاختفاء القسري الامم المتحدة استخدام الاختفاء القسري حقوق الانسان

مواد متعلقة

جوتيريش يدعو للتقيد بالتزامات النيجر الدولية بمجال حقوق الإنسان واستعادة النظام الدستورى

خبراء حقوق الإنسان: ضم إسرائيل للأراضى المحتلة "جريمة"

الأكثر قراءة

أحدهما عربى.. ثنائى برشلونة بديل محمد صلاح فى ليفربول

إخلاء سبيل 8 متهمين بتدابير احترازية فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

في 5 نقاط.. كيف يستفيد الاقتصاد الوطني من الانضمام لـ بريكس؟

خالد الجندى: أصحاب الفكر السلفى يكفرون المذهب الأشعرى دون وجه حق

مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة التبين والنيابة تصرح بدفن الجثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس» خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب «2»

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)