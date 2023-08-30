محافظ القليوبية يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية 15 عروسة

سلم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لعدد 15 عروسة، والمقدمة من إحدى القلاع الصناعية وبالتنسيق مع التحالف الوطني التنموي ومديرية التضامن الإجتماعي والتي اشتملت على (ثلاجة وغسالة) لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنيًا لهنَّ زواجًا مباركًا ملِيئًا بالسعادة والتوفيق فى حياتهنَّ المقبلة، مُشيرًا إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة ، فى إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكدًا أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيدًا بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية فى المحافظة والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

ووجه محافظ القليوبية، الشكر لمسئولي الشركة ولكل من أسهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيرًا إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيدًا على إهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدمًا الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، الذين أسهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكدًا أن هذا ليس جديدًا على المصريين فهم دائمًا يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط .

وعلى هامش الاحتفالية تفقد محافظ القليوبية، حفل كرنفال الأطفال بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك احتفاًلا بعيد القليوبية للقومي، حيث تمت إقامة ألعاب للأطفال بحديقة مدرسة الشبان العالمية لكي يستمتع الأطفال بقضاء يوم مبهج في ظل احتفالات القليوبية.