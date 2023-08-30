رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة صرف صحي سنهور البحرية

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، محطة معالجة الصرف صحي سنهور البحرية بمركز سنورس ، والمقامة على مساحة 5 أفدنة، ضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمشروعات الصرف الصحي المقامة بختلف أنحاء محافظة الفيوم .

النجار يستمع إلى شرح حول مكونات المحطة ومراحل معالجة الصرف الصحى



استمع النجار ، إلى شرح حول مكونات المحطة ومراحل معالجة الصرف الصحى، حيث تعمل المحطة بنظام المعالجة بالاقراص الدوارة وتتكون من بوابات دخول، أحواض فصل الرمال، أحواض تهوية لسحب المواد العضوية، أحواض ترسيب ، منظومة لحقن الكلور، أحواض تجفيف الحمأة، ومحطة لرفع السيب النهائي .

وأفاد النجار، أن محطة معالجة الصرف الصحى سنهور البحرية تمويل و تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتم استلامها ابتدائيا، لمعالجة الصرف الصحي بقرى سنهور البحرية والسعيدية وخدمة ٢١ ألف نسمة، بطاقة استيعابية ٦٠٠٠م٣ يوم، وتكلفة تبلغ ٢٤ مليون جنيه، مثمنا جهود القيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محطة معالجة صرف صحي سنهور

محطة معالجة صرف صحي سنهور

محطة معالجة صرف صحي سنهور

محطة معالجة صرف صحي سنهور