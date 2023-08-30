الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 4.1 مليار دولار إجمالى الصادرات لشرق أوروبا خلال 5 أشهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

سجلت الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا 4.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 4.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، حسبما أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أعلى صادرات مصرية لشرق أوروبا

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول شرق أوروبا بقيمة 2.042 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 2.030 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.4 مليون دولار.

فيما سجلت صادرات مصر إلى اليونان نحو 699.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 765.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض قدره 65.7 مليون دولار، وسجلت صادراتها إلى روسيا نحو 315.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 345 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 29.5 مليون دولار.

تراجع الواردات من شرق أوروبا 

أما فيما يخص الواردات، سجلت الجملة العمومية لواردات مصر لدول شرق أوروبا 5.8 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 6.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 661 مليون دولار.

وتركزت الحصة الأكبر من واردات مصر من دول شرق أوروبا فى روسيا بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 506.2 مليون دولار، تليها واردات مصر من تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 746.2 مليون دولار.

الصادرات المصرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء تركيا واردات مصر

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