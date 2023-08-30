بريطانى يعترف بمحاولة قتل موظفة بوكالة الأمن القومى الأمريكى

ذكرت وكالات أنباء بريطانية، اليوم الأربعاء، أن موظفاً سابقاً في المخابرات البريطانية اعترف الأربعاء بمحاولة قتل موظف في وكالة الأمن القومي الأمريكية، كان يعمل في نفس القاعدة التي كان يعمل فيها في غرب إنجلترا.

واعترف جوشوا بولز، 29 عامًا، بأنه مذنب بمحاولة قتل المرأة، التي يشار إليها في المحكمة فقط باسم 99230، بسكينين خارج مركز مجتمعي في شلتنهام على بعد ثلاثة أميال من قاعدتهم في 9 مارس، وفقًا لبي بي سي ووكالة الصحافة البريطانية، بحسب شبكة CBS نيوز.

أمريكية ضحية الموظف البريطاني

ولم يتم تأكيد جنسية المرأة، لكن صحيفة الجارديان ووسيلة إعلام بريطانية أخرى على الأقل ذكرت أنها مواطنة أمريكية.

أثناء مثوله أمام محكمة أولد بيلي عبر رابط فيديو من سجن بيلمارش بلندن، اتُهم باولز أيضًا بالاعتداء على رجل يُدعى أليكس فوينتيس، الذي حاول وقف الهجوم على موظف وكالة الأمن القومي.

واستمعت المحكمة إلى أن باولز توقف عن العمل في GCHQ، إحدى وكالات الاستخبارات المركزية في المملكة المتحدة ووكالة الأمن والأمن السيبراني، بحلول نهاية عام 2022. وفي بداية عام 2023، وفقًا للمدعي العام، بدأ في تتبع تحركات المرأة، بما في ذلك عبر الإنترنت. وقال الادعاء إنه قام أيضًا بالبحث عن موظفين آخرين في الوكالة الأمريكية.

علم بولز أن موظف وكالة الأمن القومي كان يلعب كرة الشبكة في مركز مجتمعي بالقرب من القاعدة، وبعد أن أجرى تدريبًا قبل شهر، هاجم المرأة المسلحة بسكينين، بينما كانت تغادر المجمع حوالي الساعة 9:15 مساءً.

ولكم باولز فوينتيس عندما حاول حماية المرأة التي ركضت عائدة إلى المركز المجتمعي.

وطاردها بولز بسكين في يده، بحسب بي بي سي، بعد أن انكسرت سكينه الأولى في ساحة انتظار السيارات.

وتمكنت المرأة من الفرار مرة أخرى إلى ملعب كرة الشبكة، بينما بقي بولز في منطقة الاستقبال بالمركز المجتمعي.

ونقلت المرأة إلى مستشفى محلي وعولجت من عدة طعنات، بما في ذلك طعنة اخترقت كبدها، بحسب سكاي نيوز .