الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد «المؤتمر» يبحث مع السفير السعودى بالقاهرة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بالسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بحضور الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب، وأحمد عصام نائب رئيس الحزب، بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

أفكار ومقترحات

وتناول اللقاء التأكيد علي دعوة المستثمرين ورجال الأعمال من المملكة العربية  السعودية، لتقديم مزيد من الاستثمارات بمصر في ظل مناخ واعد للمشروعات، مع حجم التطوير بالبنية التحتية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، في ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي توفير بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية حديثة تخدمها موانئ وتجهيزات لوجستية حديثة وشبكة طرق بمواصفات عالمية.

وأكد رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، تقدير القيادة السياسية وأعضاء حزب المؤتمر، لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً في العمل لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

الحلول والمقترحات

من جانبه أكد الدكتور السعيد غنيم، استعداد حزب المؤتمر من خلال هيئته البرلمانية علي تقديم كافة الحلول والمقترحات وتسهيل دخول استثمارات السعودية الي مصر وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وانتهى اللقاء إلى التوافق على أهمية ترتيب لقاءات دورية بين كل من اللجنة الاقتصادية بالحزب ولجنة تمثل المستثمرين من المملكة العربية السعودية لشرح وتوضيح الرؤي المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

حزب المؤتمر السفير السعودي بالقاهرة فرص الاستثمار الأحزاب السياسية سفارة السعودية

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