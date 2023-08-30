الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي لـ"القاهرة الإخبارية": شكوك حول دعم فرنسا للانقلاب في الجابون

الجابون
الجابون

قال محمد عمر عثمان، الكاتب والباحث الصحفي، إن الأزمة التي تعاني منها الجابون الآن حدثت من قبل في أفريقيا الوسطى وكينيا، والنيجر، لذا سلسلة الانقلاب الإفريقي مستمرة في المنطقة وكان متوقع حدوثها.

أزمة الجابون 

وأكد عثمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب المدني في دول أفريقيا الآن يتربصون للحكومات العسكرية لرؤية النتائج التي يمكن أن تخرج بها تلك الحكومات فيما يفيد الوطن.

وأضاف في حديثه، أنه إذا لم يوجد الفترة المقبلة إدارة رشيدة للاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فسوف يكون لتلك الانقلابات آثار سلبية على الوطن والمواطنين والمنطقة بالكامل. 

دعم الانقلاب 

وتابع: "حتى الآن لا نعرف الجهة التي تدعم الانقلاب في الجابون، ولكن التوقعات تشير إلى أن فرنسا هي صاحبة هذا الانقلاب، نظراً لأنها تسعى إلى تغيير ملامح سياستها مع الدول الأفريقية، لذا هناك آراء عدائية نحو الجانب الفرنسي في الجابون".

محمد عمر عثمان أزمة الجابون القاهرة الإخبارية دعم فرنسا للانقلاب كاتب صحفي

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

عفت السادات: السيسي يحقق الإنجازات بهدوء ودون "دوشة"

قُضى الأمر.. تامر أمين: محمد صلاح فى السعودية الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)