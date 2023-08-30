كاتب صحفي لـ"القاهرة الإخبارية": شكوك حول دعم فرنسا للانقلاب في الجابون

قال محمد عمر عثمان، الكاتب والباحث الصحفي، إن الأزمة التي تعاني منها الجابون الآن حدثت من قبل في أفريقيا الوسطى وكينيا، والنيجر، لذا سلسلة الانقلاب الإفريقي مستمرة في المنطقة وكان متوقع حدوثها.

أزمة الجابون

وأكد عثمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب المدني في دول أفريقيا الآن يتربصون للحكومات العسكرية لرؤية النتائج التي يمكن أن تخرج بها تلك الحكومات فيما يفيد الوطن.

وأضاف في حديثه، أنه إذا لم يوجد الفترة المقبلة إدارة رشيدة للاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فسوف يكون لتلك الانقلابات آثار سلبية على الوطن والمواطنين والمنطقة بالكامل.

دعم الانقلاب

وتابع: "حتى الآن لا نعرف الجهة التي تدعم الانقلاب في الجابون، ولكن التوقعات تشير إلى أن فرنسا هي صاحبة هذا الانقلاب، نظراً لأنها تسعى إلى تغيير ملامح سياستها مع الدول الأفريقية، لذا هناك آراء عدائية نحو الجانب الفرنسي في الجابون".