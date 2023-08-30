الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى 6 تخصصات.. بدء التقديم لوظائف جامعة بورسعيد عبر بوابة الوظائف بهذه الشروط

جامعة بورسعيد
جامعة بورسعيد

تبدأ بوابة الوظائف الحكومية – التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة بجامعة بورسعيد، فى التخصصات الآتية: مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

موعد بدء التقديم 

يستمر تلقى  الوظائف الشاغرة من يوم 24/8/2023 مقابل 24/9/2023، وتقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الدائمة للقيادات على نموذج طلب شغل الوظيفة المودع لدى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ومقرها مبنى العريش ببورفؤاد مرفقاً بها المستندات المطلوبة.

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المستندات المطلوبة 

ترفق طلبات شغل الوظائف الشاغرة بالمستندات الآتية:

1. بيان الحالة الوظيفية معتمد وموضح به ( المسمى الوظيفى - المستوى الوظيفى وتاريخ شغله - الوظيفة الحالية - التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير تقويم الآداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ( مدتها - نوعها – مكانها) – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ) .

2. عدد ( 6 ) صور شخصية شمسية مقاس 4×6 حديثة.

3. صورة بطاقة الرقم القومى سارية بالنسبة للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وما يعادلها من وظائف الكادرات الخاصة .

4. السيرة الذاتية موضح بها محل الإقامة والهواتف التى يمكن بها التواصل مع المتقدم لشغل الوظيفة

5. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك

6. اقتراحات لتطوير الوظيفة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم (95) لسنة 2017

7. تقديم ما يفيد اجتياز دورات تدريبية فى الإدارة والحاسب الآلي والعلاقات الإنسانية ( القيادية للإداريين)

8. صحيفة حالة جنائية حديثة

9. شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات .

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