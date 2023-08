بعد تحذيرات "الصحة".. تفاصيل النظام الغذائي لتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات

8/31/2023 10:11:22 AM

الخميس 31/أغسطس/2023 - 10:11 ص 8/31/2023 10:11:22 AM

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تزايد انتشار الفيروسات والأمراض خلال تلك الفترة.

وقالت في منشور لها إنه يجب على الناس أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابات سواء بحمى الضنك أو بالمتحور الجديد لوباء فيروس كورونا المستجد "ايريس"، وشددت على العناية بالصحة والاعتناء بالنظام الغذائي والنظافة العامة.



ومع ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك والمتحور الجديد ايريس في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن معظم الحالات خفيفة، فقد يعاني العديد من الأشخاص من أعراض ومضاعفات حادة مثل الحمى النزفية والتدهور المفاجئ في عدد الصفائح الدموية.

لذا يمكن للمرء أيضًا إضافة العناصر الغذائية الضرورية إلى نظامه الغذائي مثل الحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B12 وغيرها لحماية الحالة الصحية من التدهور.



وبحسب موقع "Hindustan times"، فقد قال الدكتور جى سوشاما استشاري الأمراض الفيروسية، "يمكن أن تؤدي حمى الضنك، وهو مرض فيروسي ينتقل عن طريق البعوض، أو الإصابة بالمتحور الجديد إيريس إلى انخفاض حاد في عدد الصفائح الدموية، وهي حالة تعرف باسم نقص الصفيحات، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات النزيف.

وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين أطعمة محددة والتأثير الفوري على زيادة مستويات الصفائح الدموية، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن بعناية، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة العامة والتعافي أثناء وبعد الإصابة بأي مرض فيروسي".



وشارك الدكتور جي سوشاما بعض النصائح الغذائية لتحسين حالة الصفائح الدموية في الجسم لمساعدته على مواجهة الفيروسات التي يمكن أن يصاب بها.

1. الترطيب

الترطيب الكافي أمر بالغ الأهمية، يمكن أن تؤدي الحمى والتعرق والقيء المحتمل أثناء الإصابة بأي فيروس إلى الجفاف، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط على الجسم، ويعد استهلاك كميات كبيرة من السوائل أمرًا ضروريًا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتعزيز الوظيفة المثالية للأعضاء.

وكذلك تسهيل التخلص من السموم، ويوصى بشكل خاص بالمياه وماء جوز الهند لأنها توفر الترطيب جنبًا إلى جنب مع الإلكتروليتات، مما يساعد على تخفيف الأعراض والمساعدة في عملية الشفاء.

2. الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية



اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لأن ذلك يعزز جهاز المناعة ويزود الجسم بالعناصر الأساسية اللازمة للتعافي، ويمكن لمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، وخاصة تلك الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو وفيتامين K، مثل الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت، أن تعزز من عملية الشفاء وتدعم وظيفة الصفائح الدموية بشكل غير مباشر.

3. مصادر البروتين

يعد دمج مصادر البروتين الخالية من الدهون أمرًا بالغ الأهمية لإصلاح الأنسجة والشفاء العام، و تعتبر الدواجن والأسماك والبيض والبقوليات خيارات ممتازة، و توفر هذه الأطعمة الغنية بالبروتين الأحماض الأمينية التي تساهم في إصلاح الخلايا، ووظيفة المناعة، وإنتاج خلايا الدم.

4. أحماض أوميجا 3 الدهنية

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين وبذور الكتان، والتي توفر خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد الجسم في التعافي، من خلال تخفيف الالتهاب، وقد تسهل هذه الأطعمة عملية الشفاء وتساهم في تحسين الصحة العامة.

5. الأطعمة الغنية بالحديد

تلعب الأطعمة الغنية بالحديد دورًا في الحفاظ على مستويات الطاقة، والتي تعتبر ضرورية عند مكافحة أي مرض، مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والفاصوليا والعدس والسبانخ، وللعلم إن تناول كمية كافية من الحديد يدعم نقل الأكسجين داخل الجسم.

6. تجنب الأطعمة المصنعة

يعد تقليل الاستهلاك للأطعمة المصنعة والوجبات السريعة أمرًا ضروريًا، عادة ما تكون هذه العناصر خالية من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للشفاء ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

7. البابايا

البابايا إضافة مفيدة للنظام الغذائي، فهي غنية بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز جهاز المناعة وتساعد في التئام الجروح، بالإضافة إلى ذلك فإن محتوى الألياف في البابايا يدعم صحة الجهاز الهضميز

مما يساعد على منع الإمساك وضمان حركات الأمعاء المنتظمة، علاوة على ذلك، تقدم البابايا مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ والفولات والبوتاسيوم، والتي تساهم بشكل كبي في الصحة العامة والتعافي.

8- السوائل

يمكن التعامل مع الجفاف واضطرابات الإلكتروليتات بشكل فعال إذا تمت إضافة الكثير من السوائل إلى النظام الغذائي، مثل الماء العادي والحساء وماء الليمون وماء جوز الهند.



9- الطعام سهل الهضم

ينصح بتناول الأطعمة البسيطة سهلة الهضم، خاصة في حالة وجود أعراض مثل عدم تحمل الطعام والقيء والإسهال، يمكن دمج الكثير من السوائل مثل الحساء، والعصائر، ومياه التخلص من السموم، وماء الليمون، وماء جوز الهند الطازج وما إلى ذلك.

وتناول الأطعمة مثل الأرز المطهو على البخار، وصدور الدجاج المطهوة جيدا و الأسماك لأنها سهلة الهضم.

10- الفواكه

تشير بعض الأدلة إلى أن الفواكه مثل الجوافة والرمان والكيوي والبابايا وغيرها تدعم تحسين امتصاص الحديد و التمر أيضا له تأثير في تحسين خفض عدد الصفائح الدموية،.

كما يحتوي المشمش على كمية كبيرة من الحديد الذي يعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية في الجسم، والرمان هو غذاء غني بمادة البوليفينول الفلافونويدية التي لها تأثيرات مضادة للميكروبات، ويحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، و الكيوي به الكثير من فيتامين C وفيتامين E وفيتامين K والفولات والبوتاسيوم له أيضًا تأثير على المناعة، ويساعد على زيادة الصفائح الدموية والكهارل في الجسم، و تساعد الجوافة لأنها غنية بفيتامين C على زيادة المناعة وزيادة عدد الصفائح الدموية.