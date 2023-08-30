الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تؤثر النظم الغذائية على انبعاثات الكربون؟.. أستاذ مناخ يجيب

انبعاثات الكربون
انبعاثات الكربون

قال علي قطب، أستاذ المناخ، إن النظم الغذائية مرتبطة بتغير المناخ سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة، أو نسب الرطوبة، أو سرعات الرياح، والإشعاع الشمسي، وكميات الأمطار المتساقطة، لذا؛ عند حدوث أي خلل في هذه المنظومة من العناصر المناخية يؤثر على النظم الغذائية.

وأشار أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن ضرورة استصلاح أراض جديدة، تساعد في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية، وزيادة إنتاجية الأكسجين، وذلك عن طريق عملية البناء الضوئي التي تحدث في النباتات، وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، العامل الأساسي في زيادة الانبعاثات.

وأوضح قطب، أن ذلك لن يوصلنا لـ "صفر" انبعاثات؛ لأن الكمية المنتجة من الأكسجين وامتصاص ثاني أكسد الكربون أقل بكثير من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النشاط الصناعية، العامل الأساسي في إنتاجية غازات الاحتباس الحراري، مبينًا أن أمريكا قد رصدت الشهر الماضي 4 مليارات دولار، لتقليل نسب الانبعاثات في ولاية من ولاياتها.

أستاذ المناخ أثر التغيرات المناخية على البيئة النظم الغذائية الامطار درجات الحرارة

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