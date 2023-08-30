الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نهضة مصر" تتعاقد مع عفاف طبالة في تعاون جديد

التوقيع
التوقيع

أعلنت مؤسسة نهضة مصر للنشر، عن توقيعها تعاقدًا جديدًا مع الكاتبة عفاف طبالة لتنفيذ مشروعين جديدين، الأول: قصة للأطفال في الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة بعنوان "صورتان". أما المشروع الثاني فهو نشر رواية اجتماعية للكبار تحمل عنوان "دمعة على الموت الأول".

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يأتي هذا التعاقد الجديد كجزء من سلسلة نجاحات مؤسسة"نهضة مصر للنشر" مع الكاتبة "عفاف طبالة" على مدار 18 عامًا.
ويعدُّ هذا التعاون الثالث والعشرين بين الشركة والكاتبة، حيث تضمَّنت مجموعة متنوعة من الكتب تُعنى بالأطفال، وتتضمن 21 عنوانًا للفئة العمرية الصغيرة، بالإضافة إلى عنوانين للكبار فقط.
وعن قصة "صورتان" أبدعت "طبالة" نصًّا مميزًا للأطفال من خلال الجدة التي تحكي لحفيدها قصة صورتين تعودان إلى 1948 مرورًا بعام 1976عام الأرض الفلسطيني، وهي قصة بكل تفاصيلها الخاصة إنسانية عميقة عن فلسطين.
أما "دمعة على الموت الأول" فهي رواية اجتماعية للكبار تدور أحداثها حول سيدة عاشت محرومة من رؤية ابنتها الوحيدة طيلة حياتها.
وتعتبر طبالة  واحدة من أبرز كاتبات أدب الطفل في المنطقة العربية، تحثُّ كتاباتها على إثراء مخيلة الصغار عن طريق التفكير المنهجي والعقلاني. 

عفاف طبالة

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وبدأت "عفاف طبَّالة" مسيرتها الإبداعية المتميزة وهي بعمر 64 عامًا بإصدار أول قصة، وكانت بعنوان "السمكة الفضية"، ونالت عنها جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل عام 2005 وجائزة "بولونيا راجازي" عام 2006
ومن أعمالها مع مؤسسة "نهضة مصر" الحاصلة على جوائز: "هروب صغير" جائزة اتصالات - فئة اليافعين2021، "فك شفرة"- جائزة خليفة التربوية 2018، "أنشودة العودة"- جائزة أفضل نص – قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب الأطفال 2017، "شمس" - أفضل رسم – قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب الأطفال 2017 قصة "عود السنابل" جائزة اتصالات - أفضل كتاب للطفل 2013، "البيت والنخلة" جائزة الشيخ زايد لأدب الطفل 2011، "سيكا وموكا" جائزة المجلس الدولي لكتب الأطفال2010 ، "العين" جائزة مؤسسة "آنا ليند" 2010.

نهضة مصر عفاف طبالة طبالة صورتان الموت مؤسسة نهضة مصر

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