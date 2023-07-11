أبرزهم ريم بسيوني.. تفاصيل مشاركة "نهضة مصر" في معرض الإسكندرية للكتاب

تشارك دار "نهضة مصر" للنشر في معرض الإسكندرية للكتاب الذي تعقد فعالياته بدءًا من الغد 12 يوليو إلى 26 يوليو في مكتبة الإسكندرية، لتقدم باقة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات، إلى جانب العديد من المفاجآت وخصومات حتى 40% تنتظر زوار المعرض.

ومن المقرر أن تعرض الدار في جناحها بعضًا من عناوينها مثل: "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" لريم بسيوني، و"المساخيط" لمحمد عبد العاطي، وكتاب "المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت" و"الخروج من الأرض السودا" و"أسيل" لأحمد يوسف شاهين، وكتاب "قاهرة المماليك" لرضوى زكي، و"الدين والحكم.. مواقف فاصلة" لشريف شعبان و"مقهى ريش.. عين على مصر" لميسون صقر، و"تفاءل.. حواديت بطعم الحياة" لخالد حبيب، وعدد كبير من العناوين والموضوعات المختلفة في الأدب العربي والرواية والقصة القصيرة والشعر والمسرح، والأدب الساخر، والرحلات والثقافة الإسلامية، والتنمية الذاتية والسير والتراجم وعلم النفس، وغيرها.

بخلاف ما سبق تقدم "نهضة مصر" مجموعة من الأعمال الكاملة لكبار الكتاب منها أعمال محمود عباس العقاد، ويحيى حقي، ويوسف إدريس.

أما في أدب الطفل فتشارك بأعمال يعقوب الشاروني مثل: "ليلة النار" و"ثورة الأمهات في بيت الأسد" و"وحش الشوك الأزرق" و"معجزة في الصحراء" و"سر ملكة الملوك". إلى جانب مجموعة كبيرة من الكتب العالمية بخصومات مميزة على رأسها: كتب ديزني وناشيونال جيوجرافيك، ودي كي، ومجموعة من العناوين الجديدة والحاصلة على جوائز مثل: "من أخذ العربة؟" لماريا دعدوش ورسوم عبد الله قواريق، و"بحر وجبل" لوليد طاهر، و"من يعيد الدفء للمدينة؟" لأحمد طوسون ورسوم بسمة حسام، و"هروب صغير" لعفاف طبالة، وسلسلة "كلام سليم" و"ريهام وحروف الكلام" لسماح أبوبكر، والأكثر مبيعًا في كتب الأطفال مثل "لن ترحلي" لعبير أنور، و"شيء يبحث عن نفسه" تأليف ورسوم بسمة حسام، وسلسلة "علمنى رسول الله" لسماح جلال، و"مميز بأخلاقي" لأيمن عبد الحميد، وغيرها من الأعمال الشيقة والقصص الممتعة للصغار.