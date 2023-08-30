الأنبا دانيال لطفي يترأس قداس اليوبيل الفضي لـ عواطف بشري

ترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال اليوبيل الفضي الرهباني للأخت عواطف بشرى الفرنسيسكانية.

أقيم الاحتفال بكنيسة سيدة الوردية، ببويط، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية تقديم عدد من الطلبات المختلفة.

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كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس احتفالية يوم الخادم، وتكريم خدام، وأمناء الخدمات، والأنشطة المختلفة، بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

شارك في اليوم الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، حيث أكد صاحب النيافة في كلمته التشجيعية للحاضرين أهمية خدمة يسوع، موضحًا أن ذلك هو الهدف الأساسي للخدمة.

وأشار الأب المطران إلى ضرورة التفاني في الخدمة بأمانة، وإخلاص، لصالح الكنيسة، والإيبارشية، كما تضمن اليوم أيضًا العديد من الفقرات الروحية المتنوعة.

فعاليات أخرى بالقاهرة

بينما ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء، أنه برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "إيمان ورضا وشكر"، انطلق مؤتمر مشترك لثلاثة من كنائس القاهرة: العائلة المقدسة، بالمطرية، السيدة العذراء، بالمعادي، بالإضافة إلى القديسة تريزا، بالشرابية.

يقام المؤتمر في الفترة من الثامن والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ببيت صليب، بكفر شكر، بننها، بمشاركة القمص جورج سليمان، والأب يوحنا عادل، والأب متى عبد المسيح، رعاة الكنائس المذكورة، بالإضافة إلى خدام النشاط.

تضمن اليوم الأول من المؤتمر الفقرات التالية: تنبيهات المؤتمر، الترانيم الروحية، مشاهدة فيلم قصير حول "معوقات الإيمان، بالإضافة إلى لقاء تكويني مع الأب يوحنا عادل بعنوان"مفهوم الإيمان الحقيقي"، الذي يظهر وقت الشدة، مؤكدًا أهمية احتضان الأبناء، والأحفاد.