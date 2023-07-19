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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأب باسيليوس ظريف مديرا لمعهد التربية الدينية لإيبارشيتي أسيوط والقوصية

دانيال لطفي
دانيال لطفي

أصدر صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، قرارا بتعيين الأب باسيليوس ظريف، مديراً لمعهد التربية الدينية لإيبارشيتي أسيوط والقوصية، مدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. وقد دعا الأب المطران فى قراره إلى أهمية التنسيق والتعاون بين معهد التربية الدينية، ومكتب التعليم المسيحي، ولجنة الشباب، حتى تكون لمنظومة التنشئة المسيحية رؤية شاملة ورسالة واحدة، متطلعاً أن يبقى المعهد كالمنارة التى تنير، على الدوام، طريق التنشئة المسيحية الكاثوليكية.

 

عن قرار تعيينه مديرا لمعهد التربية الدينية قال الأب باسيليوس ظريف فى تصريح صحفي: "أشكر الله على نعمة الدعوة المجانية لخدمته وخدمة كنيسته المقدسة فى سر الكهنوت المقدس. والشكر والتقدير لنيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية أسيوط للثقة الكبيرة فى هذا التكليف.. الشكر والعرفان بالجميل لكل من أسس وخدم فى هذا الصرح العظيم لإيبارشية أسيوط، الآباء المطارنة والآباء الكهنة".

وحول رؤيته للرسالة المؤكلة إليه فى إدارة المعهد قال الأب باسيليوس: "أستند إلى ما جاء فى خطاب التعيين بأن المعهد هذا الصرح العظيم والمنارة التي تنير على الدوام طريق التنشئة المسيحية الكاثوليكية لأجيال وأجيال، والذي نفتخر به دائما.. وسوف يستمر كذلك بفضل تعضيدكم ومساندتكم وتشجيعكم لنا مع كل فريق العمل معي، وعلى رأسهم الآباء الكهنة رعاة كنائس الإيبارشيتين فى أسيوط والقوصية، كل فى رعيته ومع أبنائه، واثقين فى نعمة الرب، حتى يظل المعهد منارة تعيلمية ومدرسة روحية فى تربية الإيمان وخدمة التنشئة المسيحية، وملتمسين صلوات ومساندة الجميع".

الأنبا دانيال لطفي الانبا دانيال لطفي مطران الاسماعلية للاقباط الكاثوليك ة الأنبا دانيال لطفي ة الأنبا دانيال لطفي المدبر البطريركي لإيبارشية الإسماعيلية

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