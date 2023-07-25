الأنبا دانيال لطفي يترأس قداس سيامة الأب كيرلس دوس

ترأس الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، منذ قليل القداس الإلهي لسيامة الشماس أيمن دوس كاهنا باسم الأب كيرلس دوس.

وأطلقت قناة معا الرسمية للاقباط الكاثوليك بثا مباشرا لطقوس السيامة.

من جهة اخرى، ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، قداساً احتفالياً بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأقباط الكاثوليك بديروط ، ابتهاجاً مع راهبات القديسة حنة وأبناء الرعية بعيد والدى السيدة العذراء " القديسة حنة والقديس يواقيم " شفيعي الرهبنة عاون سيادة المطران فى صلاة القداس القمص انطونيوس بشاي راعي الكنيسة والاب أثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية .

قبل العظة ألقى القمص انطونيوس بشاي راعي الكنيسة كلمة رحب فيها بنيافة الانبا مرقس مطران الايبارشية والاب اثناسيوس الوكيل العام داعياً إلى أهمية تقديم الشكر لله الذى يهب الكنيسة قديسين أجلاء يتم الاحتفال بأعيادهم على مدار السنة الطقسية وقدم راعي الكنيسة التهنئة للأخوات الراهبات معبراً عن تقديره لخدمتهم بين ابناء الكنيسة .