الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. تشكيل "الوحدات المتخصصة" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

مجلس الدولة
مجلس الدولة

اعتمد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 600 لسنة 2023، للحركة القضائية لعام 2023/ 2024 بعد موافقة المجلس الخاص.

وتضمنت الحركة القضائية تشكيل الوحدات المتخصصة بالمجلس كالتالي.

وحدة الإنجاز

المستشار محمد عبد الحميد محمد خضر، نائب رئيس مجلس الدولة.

 

 وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي

 

المستشار تامر السيد أبو زيد الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة.

 المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم ماهر، نائب رئيس مجلس الدولة. 

المستشار محمد يسري هاشم الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة.

 المستشار عبد الله حسن عبد الله أحمد رسلان.

 

 وحدة المطالبة

المستشار حسام محمد عبد الفتاح عطية كساب، نائب رئيس مجلس الدولة.

 المستشار محمد سليمان علوان ساري.

 

 وحدة تعيينات الأعضاء

 المستشار أحمد محمد طاهر شتا.

 

 وحدة أبنية مجلس الدولة

 المستشار أحمد السيد عثمان بدر إسماعيل. 

المستشار عمر صلاح عبد رب النبي شبكه مستشار مساعد.

 

المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة الحركة القضائية الوحدات المتخصصة

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