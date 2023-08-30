الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس يوم الخادم بكنيسة السيدة العذراء في الحواصلية

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، احتفالية يوم الخادم، وتكريم خدام، وأمناء الخدمات، والأنشطة المختلفة، بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

شارك في اليوم الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، حيث أكد صاحب النيافة في كلمته التشجيعية للحاضرين أهمية خدمة يسوع، موضحًا أن ذلك هو الهدف الأساسي للخدمة.

وأشار الأب المطران إلى ضرورة التفاني في الخدمة بأمانة، وإخلاص، لصالح الكنيسة، والإيبارشية، كما تضمن اليوم أيضًا العديد من الفقرات الروحية المتنوعة

جدير بالذكر أن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد شهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، وتكريم الدفعتين السابقتين، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.

بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، مع الأنبا باخوم، ثم قدمت السيدة مي صليب، نبذة حول فكرة إنشاء "CYM"، وأهدافه، والخدمات التي يقدمها.

تلا ذلك، عرض كلمة تشجيعية مسجلة، من قبل غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذي حرص على تهنئة جميع أبنائه وبناته الحاضرين.

وأكد على أهمية أن نكون رسلًا للمسيح، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد، حتى نكون فعاليين لمن حولنا، ولمجتعنا، كما تمنى الأب البطريرك كامل التوفيق لجميع أبناء وبنات شباب الميديا الكاثوليكي.

كذلك، عرض شباب الدفعات الثلاث من "CYM" خبراتهم، خلال العامين الماضيين، والعام الحالي، من أفكار، وبرامج متنوعة، قاموا بإعدادها، وتنفيذها بأنفسهم.

تضمن الاحتفال أيضًا كلمات التشجيع منه للحاضرين، الذي شدد للعائلات المشاركة أهمية منح التعضيد لأبنائهم وبناتهم، والوثوق بهم.

وتابع الأنبا باخوم: لندخل إلى العمق، لمقابلة يسوع، فنحن بحاجة إلى قلب يثق في الكلمة، ثم قدم الأب المطران التهنئة لدفعات شباب الميديا الكاثوليكي الثلاث.

وعقب ذلك، تم تقديم الشكر لجميع من قاموا، بإلقاء المحاضرات المختلفة لشباب الميديا الكاثوليكي، الدفعة الثالثة، خلال الصيف الحالي، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وفي نهاية الاحتفال، أهدى الأنبا باخوم الهدايا التذكارية للدفعات الثلاث من "CYM، وفريق العمل، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معهم.

نيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك احتفالية يوم الخادم وتكريم خدام وأمناء الخدمات والأنشطة المختلفة بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية الانبا باسيليوس فوزي

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي فلافيانوس ميخائيل ملكي

اجتماع مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر

طلاب مبادرة "إنه كوكبنا" فى زيارة لمحطة تحلية المياه بالمنوفية

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يبدأ زيارته الرعوية لكنيسة أم المخلص

الأنبا باخوم يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي

إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك تحتفل بطلاب الثانوية العامة

الكاتدرائية تواصل الاتسعداد لمعرض الكتاب القبطي

الأنبا انتونى يترأس توقيع عقد شراء كنيسة جديدة فى أيرلندا

الأكثر قراءة

المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا

وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة: نقدر جهود وتضحيات رجالنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)