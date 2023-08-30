الأنبا باسيليوس يترأس يوم الخادم بكنيسة السيدة العذراء في الحواصلية

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، احتفالية يوم الخادم، وتكريم خدام، وأمناء الخدمات، والأنشطة المختلفة، بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

شارك في اليوم الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، حيث أكد صاحب النيافة في كلمته التشجيعية للحاضرين أهمية خدمة يسوع، موضحًا أن ذلك هو الهدف الأساسي للخدمة.

وأشار الأب المطران إلى ضرورة التفاني في الخدمة بأمانة، وإخلاص، لصالح الكنيسة، والإيبارشية، كما تضمن اليوم أيضًا العديد من الفقرات الروحية المتنوعة

جدير بالذكر أن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد شهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، وتكريم الدفعتين السابقتين، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.

بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، مع الأنبا باخوم، ثم قدمت السيدة مي صليب، نبذة حول فكرة إنشاء "CYM"، وأهدافه، والخدمات التي يقدمها.

تلا ذلك، عرض كلمة تشجيعية مسجلة، من قبل غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذي حرص على تهنئة جميع أبنائه وبناته الحاضرين.

وأكد على أهمية أن نكون رسلًا للمسيح، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد، حتى نكون فعاليين لمن حولنا، ولمجتعنا، كما تمنى الأب البطريرك كامل التوفيق لجميع أبناء وبنات شباب الميديا الكاثوليكي.

كذلك، عرض شباب الدفعات الثلاث من "CYM" خبراتهم، خلال العامين الماضيين، والعام الحالي، من أفكار، وبرامج متنوعة، قاموا بإعدادها، وتنفيذها بأنفسهم.

تضمن الاحتفال أيضًا كلمات التشجيع منه للحاضرين، الذي شدد للعائلات المشاركة أهمية منح التعضيد لأبنائهم وبناتهم، والوثوق بهم.

وتابع الأنبا باخوم: لندخل إلى العمق، لمقابلة يسوع، فنحن بحاجة إلى قلب يثق في الكلمة، ثم قدم الأب المطران التهنئة لدفعات شباب الميديا الكاثوليكي الثلاث.

وعقب ذلك، تم تقديم الشكر لجميع من قاموا، بإلقاء المحاضرات المختلفة لشباب الميديا الكاثوليكي، الدفعة الثالثة، خلال الصيف الحالي، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.



وفي نهاية الاحتفال، أهدى الأنبا باخوم الهدايا التذكارية للدفعات الثلاث من "CYM، وفريق العمل، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معهم.