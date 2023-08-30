حبس المتهم بالاستعراض بدراجته النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشروق

قررت نيابة الشروق الكلية حبس المتهم بالاستعراض بدراجته النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

تحريات المباحث

بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة شركة شحن بالقاهرة

و من جانبها تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من كشف ملابسات واقعة سرقة قرابة مليون جنيه بالإكراه من عاملين بشركة شحن بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة بمنطقة مدينة نصر ثالث.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة شحن بدائرة القسم) بتلقيه إتصالاً هاتفياً من (موظفين بالشركة) أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره (850 ألف جنيه) من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم ، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة "تابعة للشركة" فوجئوا بسيارة "لم يتمكنوا من إلتقاط أرقام لوحاتها " تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف لغز تلك الواقعة، ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية من ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالقبض على المتهمين خلال الأكمنة التي أعدت لهم.

بمواجهة المتهمين أمام فريق البحث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على إرتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بإرتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقع

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.