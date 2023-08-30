الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلوى عثمان تكشف نصائح والدها الفنية لها

سلوى عثمان
سلوى عثمان

أعربت الفنانة سلوى عثمان، عن سعادتها باستضافة برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، لوالدها الفنان عثمان محمد علي. 

وكشفت الفنانة سلوى عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، عن نصائح والدها الفنية لها، قائلة: "اكتسبت الموهبة الفنية من والدي، وتعلمت منه الالتزام وحب عمله، وحرصه على قراءة وفهم دوره، واكتسبت منه أيضاً الصدق في الأداء، لا يقدم الدور بصفته ممثل لكن أداءه يعكس مدى صدقه".

وأشارت إلى أن والدها لم يعاتبها حتى الآن على أي عمل فني قدمته، معقبة:"دائما ما يقول لها برافو سلوى". 

وتابعت: "أجتهد في كل عمل أقدمه وأختار أدوار أحبها، ما عدا عمل واحد أشعر بالندم على تجسيده، لكن في النهاية عمل واحد لا أرضى عنه  لن يفرق كثيرًا".

سلوى عثمان برنامج من مصر الفنان عثمان محمد علي الإعلامي عمرو خليل

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