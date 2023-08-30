الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سلماوى لـ "الشاهد": نجيب محفوظ كان مهتمًا جدًا بمسرحية "الجنزير" وأرسل تحية خاصة للفنانين المشاركين فيها

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب والأديب محمد سلماوي، إن الأديب نجيب محفوظ كان مهتما بشكلا كبيرا بمسرحية "الجنزير" لأنه سمع الكثيرين يتحدثون عنها، متابعا: "أثناء جلساته مع أصدقاءه يحدثونه عن مسرحية "الجنزير"، فسألني عن حكاية الجنزير، فرويت له تفاصيل الحكاية، فسألني عن كتاب "الجنزير" وقد قرأت له فصل كامل في يوم، وفي اليوم التالي قرأت له الفصل الثاني". 

وأضا: “أن الأديب نجيب محفوظ بكى عندما سمع نهاية المسرحية، لكنه أصر أن يرسل رسالة تحية للفريق، فقد أخبرني بأنه لا يستطيع الذهاب إلى المسرح، لكن الممثلين الذين جسدوا هذا النص لا بد أن أحييهم، فأملاني كلمة تحية لهم، وعندما ذهبت إلى المسرح ليلاً أخذتها إليهم، فكانوا في غاية السعادة بهذه التحية، وقالوا لي خذ لنا معاد مع الأستاذ نجيب محفوظ لزيارته وشكره على هذه التحية، وبالفعل ذهبنا له وأخذنا تورتة له احتفالاً بالمسرحية ونجاحها، وقد كانت جلسة في غاية الجمال”. 

معلومات عن مسرحية الجنزير 

وتدور مسرحية "الجنزير" حول شاب إرهابي، يقوم باختطاف أحد الأسر ويحتجزها كرهينة، وخلال مدة الاحتجاز يرتبط الشاب بالأسرة فيتغير فكره، ويرفض في النهاية أوامر قائد الجماعة بقتل الأسرة.

وعرضت النسخة الأولى من المسرحية على خشبة المسرح القومي عام 1994\ 1995، وكان أبرز أبطالها: ماجدة الخطيب، وعبدالمنعم مدبولي، ووائل نور، وأحمد شاكر عبداللطيف، وقام بإخراجها للمسرح المخرج جلال الدين الشرقاوي، بينما أخرها للتليفزيون للمخرج محمد الشال.

 

تفاصيل البرنامج 

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

نجيب محفوظ برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية مسرحية الجنزبر

الأكثر قراءة

عاد من العمل فوجد زوجته فى حضن عشيقها على فراش الزوجية بـ"مايو"

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية مُحاسبة الاحتلال

ضبط قائد دراجة نارية قام بحركات استعراضية خطيرة فى القاهرة

محمد سلماوى لـ "الشاهد": نجيب محفوظ كان مهتمًا جدًا بمسرحية "الجنزير" وأرسل تحية خاصة للفنانين المشاركين فيها

انتشال جثمان شخص وجارى البحث عن آخر غرقا بغرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟