محمد سلماوى لـ "الشاهد": نجيب محفوظ كان مهتمًا جدًا بمسرحية "الجنزير" وأرسل تحية خاصة للفنانين المشاركين فيها

قال الكاتب والأديب محمد سلماوي، إن الأديب نجيب محفوظ كان مهتما بشكلا كبيرا بمسرحية "الجنزير" لأنه سمع الكثيرين يتحدثون عنها، متابعا: "أثناء جلساته مع أصدقاءه يحدثونه عن مسرحية "الجنزير"، فسألني عن حكاية الجنزير، فرويت له تفاصيل الحكاية، فسألني عن كتاب "الجنزير" وقد قرأت له فصل كامل في يوم، وفي اليوم التالي قرأت له الفصل الثاني".

وأضا: “أن الأديب نجيب محفوظ بكى عندما سمع نهاية المسرحية، لكنه أصر أن يرسل رسالة تحية للفريق، فقد أخبرني بأنه لا يستطيع الذهاب إلى المسرح، لكن الممثلين الذين جسدوا هذا النص لا بد أن أحييهم، فأملاني كلمة تحية لهم، وعندما ذهبت إلى المسرح ليلاً أخذتها إليهم، فكانوا في غاية السعادة بهذه التحية، وقالوا لي خذ لنا معاد مع الأستاذ نجيب محفوظ لزيارته وشكره على هذه التحية، وبالفعل ذهبنا له وأخذنا تورتة له احتفالاً بالمسرحية ونجاحها، وقد كانت جلسة في غاية الجمال”.

معلومات عن مسرحية الجنزير

وتدور مسرحية "الجنزير" حول شاب إرهابي، يقوم باختطاف أحد الأسر ويحتجزها كرهينة، وخلال مدة الاحتجاز يرتبط الشاب بالأسرة فيتغير فكره، ويرفض في النهاية أوامر قائد الجماعة بقتل الأسرة.

وعرضت النسخة الأولى من المسرحية على خشبة المسرح القومي عام 1994\ 1995، وكان أبرز أبطالها: ماجدة الخطيب، وعبدالمنعم مدبولي، ووائل نور، وأحمد شاكر عبداللطيف، وقام بإخراجها للمسرح المخرج جلال الدين الشرقاوي، بينما أخرها للتليفزيون للمخرج محمد الشال.

تفاصيل البرنامج

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.