الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤل بريطانى: البنوك المركزية ستدفع الاقتصادات الغربية إلى الركود للسيطرة على التضخم

الركود
الركود

قال مستشار وزير المالية البريطاني، إن البنوك المركزية ستدفع الاقتصادات الغربية إلى الركود من أجل السيطرة على التضخم، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وحذر كارين وارد، أحد مستشاري جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني، من أن البنوك المركزية ستدفع الاقتصادات الغربية إلى الركود من أجل التأكد من الفوز في المعركة ضد التضخم.

ويعد كارين وارد خبير استراتيجي في جي بي مورجان لإدارة الأصول، ولكنه أيضًا أحد الخبراء الاقتصاديين الذين يستعين بهم هانت للحصول على مشورة مستقلة.

وعبرت قال كارين وارد، عن رفضه لفكرة "الهبوط الناعم"، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى وجود علامات ضعف قبل أن يشعر صناع السياسة بالقدرة على تخفيف نهجهم الصارم.

وقال وارد : "أعتقد أن احتمال حدوث ركود لا يزال مرتفعا، وهذا ما سيتخلص من التضخم."

وأشار التقرير إلى أنه بينما كان أداء اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة أقوى مما كان متوقعا في النصف الأول من عام 2023، قال وارد إنه من غير المرجح أن تستمر الأخبار الجيدة.

وقال إن الرسالة الصادرة عن اجتماع محافظي البنوك المركزية في نهاية الأسبوع الماضي في جاكسون هول بولاية وايومنغ هي أن تكاليف الاقتراض يجب أن تكون "أعلى لفترة أطول" مما تتوقعه الأسواق المالية.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث البيانات من ألمانيا نموًا سنويًا للأجور بنسبة 6.6٪ في الربع الثاني من عام 2023 – ارتفاعًا من 5.6٪ في الربع الأول وهو أعلى رقم منذ بدء السجلات الحديثة في عام 2008.

وقال وارد: “لقد اقتنعت الأسواق بفكرة أنه يمكن أن يكون لدينا نمو مرن في جميع أنحاء الغرب، ومع ذلك فإن كل ضغوط التضخم هذه ستختفي من تلقاء نفسها ويمكن للبنوك المركزية أن تنتقل من التشديد إلى التخفيف. للأسف، أعتقد أن الأمر سيتطلب هذا الضعف”.

وزير المالية البريطانى البنوك المركزية التضخم كارين وارد جيريمي هانت

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