الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى لـ "الشاهد": الكاتب يتعامل مع وجدان الناس وأرواحهم ومشاعرهم

محمد سلماوى
محمد سلماوى

قال الأديب والكاتب محمد سلماوي، إن الكاتب يتعامل مع وجدان الناس وأرواحهم ومشاعرهم، بخلاف أن تقرأ مقالًا في الجرنال، كما أن مسرحية "الجنزير" تم نشرها في كتاب، وقد كان تأثير العمل المسرحي أكبر.

وأوضح محمد سلماوي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الفنانين الذين جسدوا شخصيات مسرحية "الجنزير" كانوا في غاية الترحيب، لافتًا إلى أن المخرج جلال الشرقاوي أخبرني بأنه منذ سنوات ينتظر مسرحية مثل هذه، وبأنه لأول مرة سيتعامل مع القطاع العام، وكذلك الفنان عبدالمنعم مدبولي، والفنانة ماجدة الخطيب التي كانت تعتبر عودة لها بعد سنوات، وكانت المسرحية هي بمثابة انطلاقة خالد النبوي.

تفاصيل برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد سلماوى برنامج الشاهد مسرحية الجنزير الإعلامي محمد الباز الإخوان

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