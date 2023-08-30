الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى لـ"الشاهد": نجيب محفوظ كان رمزًا لوجدان مصر

محمد سلماوى
محمد سلماوى

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، إنه نقل تفاصيل اللقاء الذي دار بينه وبين  الشاب، الذي حاول اغتيال الأديب نجيب محفوظ، له ولكن بعد خروجه من المستشفى.

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يخبر "محفوظ"، وقتها أنه سيقابل هذا الشاب، ولكنه رأى كأديب أن هذا واجبه خاصة أن نجيب محفوظ رفع اسم مصر عاليًا وأنه كلما كان يسافر للخارج والناس تعرف أنه أديب يسألونه عن نجيب محفوظ.

وأوضح أن نجيب محفوظ لم يكن كاتبًا فقط ولكنه كان رمزًا لوجدان مصر، وكان رمزًا للإنسان المحب للبلد والحارات والأزقة وتجسيد للمصريين، مشيرًا إلى أنه كان يجسد كل الصفات الحميدة للمصريين في الاعتزاز بالنفس والأدب وروح الدعابة. 

وأكد أن نجيب محفوظ علق على الحوار الذي دار بينه وبين الشاب الذي حاول اغتيال"محفوظ"، مؤكدًا أنه كان متوقعًا لأنه قال له خلال تواجده بالمستشفى "عملوا لهم غسيل عقول وكان هذا الشاب من الممكن أن يكون بطلًا رياضيًا".

عن البرنامج

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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محمد سلماوى نجيب محفوظ تجسيد للمصريين الصفات الحميدة وجدان مصر للإنسان المحب للبلد

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