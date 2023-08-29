الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد فوزه برئاسة جواتيمالا.. إيقاف الحزب السياسي لـ" أريفالو"

أريفالو
أريفالو

أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في جواتيمالا أمس الإثنين، عن فوز المرشح التقدمي برناردو أريفالو في الانتخابات الرئاسية بجواتيمالا، ولكن في نفس اليوم أمرت هيئة حكومية أخرى بتعليق حزبه السياسي.

وواجه “أريفالو” عددًا كبيرًا من التحديات القانونية والادعاءات بارتكاب مخالفات منذ فوزه غير المتوقع على مرشح النخبة المحافظة في البلاد.

ويبدو من المؤكد أن “أريفالو” سيتولى منصبه كرئيس في 14 يناير المقبل، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان المشرعون التابعون لحركة البذور سيتمكنون من شغل مقاعدهم في الكونجرس.

تعليق الرئيس علي الحكم 

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ووصف “أريفالو” حكم التعليق بالباطل من الناحية القانونية وقال إن حزبه سيستأنفه، وقال في مؤتمر صحفي: “حتى هذه اللحظة لا يمكن لأحد أن يمنعني من تولي منصبي في 14 يناير”.

ونشأ حكم السجل الانتخابي نتيجة تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في جواتيمالا بشأن حركة البذور بشأن مخالفات مزعومة في جمع التوقيعات لتشكيلها كحزب.

وإذا استأنف حزب البذور الحكم، كما وعد، فسيتم رفع القضية إلى المحكمة الانتخابية العليا.

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