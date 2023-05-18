الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب جواتيمالا

زلزال
زلزال

ضرب زلزال قوي بلغت قوته الأولية 6.4 درجة جواتيمالا، يوم الأربعاء، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان بالقرب من مدينة كانيلا على بعد 120 ميلا (193 كيلومترا) شمال العاصمة، لكنها ضربت على عمق 158 ميلا (255 كيلومترا) تحت السطح.

وأفاد الناس في العاصمة بأنهم شعروا بالزلزال، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وكانت قد أفادت هيئة رصد الزلازل الوطنية في المكسيك، بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر جنوبي المكسيك. 

وتقع المكسيك في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يؤدي التقاء الصفائح التكتونية إلى تزايد الأنشطة الزلزالية.
وشهدت البلاد زلزالا مدمرا بقوة 7.1 درجات سنة 2017، تسبب في مقتل 369 شخصا، إضافة إلى آخر بقوة 8.2 درجة تسبب في مقتل عشرة آلاف شخص وجرح ثلاثين ألفا آخرين في سنة 1985.

زلزال تركيا جوتيمالا هزة قوية

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