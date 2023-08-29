الباز: المستشار ناجى شحاتة تصدى لإرهاب الإخوان ولم يهتز وهو يباشر هذه القضايا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق نظر الكثير من القضايا الإرهابية بعد 30 يونيو، وأهم القضايا التي نظرها هي غرفة عمليات رابعة وقضية اقتحام قسم كرداسة.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه استضاف المستشار ناجي شحاتة في حلقتين عبر برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، والرجل تحدث خلال البرنامج بضمير القاضي، ولأنه كان حاسما وحازما في نظر القضايا وكان يرى الخطر الذي تتعرض له البلد وأنه اشتغل باجتهاد، فناله هجوم بشع.

يجب أن يحفظ الناس أسماء القضاة الشرفاء

وتابع: "من حق هذا الرجل أن نرد له اعتباره، ومن حق المصريين أن يعرفوا دوره.. هو كقاضٍ هيقول والله أنا عملت شغلي ولا يهمني الذم أو المدح، لكن لازم كل الناس تعرف هؤلاء الأبطال، وزي ما بنحفظ أسماء الشهداء كمان نحفظ أسماء القضاة الشرفاء لأنهم تصدوا للإرهاب ولم يهتز وهو يباشر هذه القضايا".