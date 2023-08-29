بدء حفل الفنانة منى بوركهارد بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

بدأ حفل الفنانة منى بوركهارد، منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتفدم المطربة منى بوركهارد فقرة فنية أسبانية بمذاق أسبانى بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

ومن المقرر أن يختتم الفنان مصطفي حجاج الليلة برفقة فرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود ، وحشوني ، نصيبي وقسمتي ، زحمة حياتي ، بره من حياتي ، حب مين ، خطوة ، مبحنلهاش ، يا بتاع النعناع ، 100 وش ، انا ابن مصر ، الوجع والسنين.



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا.