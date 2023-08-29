الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. حفل المطرب عز الأسطول ضمن فعاليات مهرجان القلعة

حفل المطرب عز الأسطول
حفل المطرب عز الأسطول

يقدم موقع الدستور بثا لحفل المطرب عز الأسطول عبر قناة الحياة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31 وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين


برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

بالإضافة إلى حفلات كل من: وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

عز الاسطول المطرب عز الاسطول فعاليات مهرجان القلعة مهرجان القلعة قناة الحياة قناة الحياة تبث حفل المطرب عز الأسطول

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة: تنافس الشركات أدى لحالة حراك مجتمعى كبيرة (فيديو)

الجمعة.. الدكتور حسام عبدالغفار ضيف رانيا هاشم فى "بصراحة"

هشام عباس: ليا جمهور خاص بمهرجان القلعة.. ونجلى فاجأنى بحضوره (فيديو)

خالد عكاشة: أزمة السودان لن تنتهى عند حدود دولتهم (فيديو)

عماد السنوسى: البرهان اختار زيارة مصر لشكرها وتثمين أدوارها منذ اندلاع الحرب

السفير محمد حجازى يتحدث عن الجذور التاريخية بالعلاقات المصرية السودانية (فيديو)

محمد حمادة يتحدث عن دلالة توقيت زيارة البرهان لمصر (فيديو)

أسامة السعيد: تصريحات البرهان تعكس محاولة البعض لتشويه صورة الجيش السودانى (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد تجديد تكليفه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.. من هو اللواء عمرو عادل؟

تشميع 19 سنترًا تعليميًا فى 6 مراكز بالبحيرة

أحمد موسى كشف جولة "البرهان" الخارجية بعد مصر وعودته إليها ثانية

"السياحة" تكشف حقيقة غرق مركب فى الأقصر: متوقف منذ 13 عامًا

آخرها انفصاله عن علياء البسيوني.. أزمات في حياة احمد سعد

ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟