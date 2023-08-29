مهرجان القلعة.. عز الأسطول يفتتح حفله الأول بأغنية من كلمات زوجته

حرصت الشاعرة هناء يوسف، زوجة المطرب عز الأسطول، على دعمه وحضور حفله الغنائي المقام على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وافتتح "الأسطول" حفله الغنائي الأول ضمن فعاليات المهرجان بأغنية "مدد" وهي من كلمات زوجته هناء يوسف ووجه لها التحية لحضورها الحفل.

وقال للجمهور، إن أغنية "مدد" تمت كتابتها وتلحينها وتوزيعها في 8 ساعات فقط، مشيرًا إلى أن الأغنية ذات طابع خاص بالنسبة له.

ويقدم الفنان عز الأسطول مجموعة من أعماله الخاصة منها "أنشودة آمون رع ، مدد يا الله، ومشيت، فى الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى و هنا هنا".

حفل منى بوركهارد بمهرجان القلعة

يليه فقرة فنية بمذاق إسبانى للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس أنكانتا دوراس تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

حفل مصطفى حجاج

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان مصطفى حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها "أنا موجود، وحشوني، نصيبي وقسمتي، زحمة حياتي، بره من حياتي، حب مين، خطوة، مبحنلهاش، يا بتاع النعناع، 100 وش، أنا ابن مصر، الوجع والسنين".



الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تستمر على مدار 14 يومًا، خلال الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر.

وتضم فعاليات الدورة 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.