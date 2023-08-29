سيمون وهشام يشعلان حماس الجمهور بأغانى التسعينيات فى رابع ليالى مهرجان القلعة للموسيقى

انطلقت فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الحادية والثلاثين، بحفل ضخم لنجمى تسعينيات القرن الماضى، سيمون وهشام عباس، على مسرح القلعة الأثرى، وبتغطية إعلامية لشبكة تليفزيون الحياة، التى نقلت الفعاليات لملايين المشاهدين داخل وخارج مصر.

واستهل المهرجان حفلاته، مساء أمس، بحفل سيمون و«عباس»، حيث أحيا الثنائى الحفل بخفة ظلهما المعهودة وقدما عددًا كبيرًا من الأغنيات التى يحبها الجمهور وتفاعل معها.

الحضور يتفاعل مع «الروح الفرفوشة وتانى تانى»

قبل ساعات من حفل النجمة سيمون بالقلعة، توافد عدد كبير من الجمهور على مسرح القلعة فى رابع ليالى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، لحضور حفل النجمة سيمون التى تشارك فى المهرجان للمرة الأولى.

وفى مستهل الحفل صعدت النجمة على خشبة المسرح وحيت الجمهور وبدأت تستعيد ذكرياتها معهم بأغنية «تانى تانى»، حيث ردد وراءها الجمهور كلمات الأغنية وسط تصفيق حاد.

وأدت سيمون مجموعة كبيرة من الأغنيات، وفاجأت جمهورها بتقديم أغنية جديدة خلال الحفل باسم «الروح الفرفوشة»، وطلبت من الجمهور أن يردد كلمات الأغنية معها.

وأعربت المطربة عن سعادتها بمشاركتها الأولى فى مهرجان القلعة ورحبت بجمهورها الذى حرص على الحضور، وقالت على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين: «مبسوطة إنى معاكم.. إنتم نسيتونى ولا إيه؟»، ورد عليها الجمهور بترحيب كبير وتصفيق حاد.

وقالت سيمون إن المطرب دون جمهور ليست له أهمية حتى لو كان لديه صوت جميل، وحرصت على تقديم أغنية وطنية بعنوان «حلوة يا مصر»، فى تحية خاصة منها للدولة المصرية، وقدمت الشكر لجميع القائمين على المهرجان والحفل.

كما تفاعل الجمهور، خلال فعاليات الحفل، مع سيمون، على نغمات أغنية «مش نظرة وابتسامة»، و«ما تقولش لحد»، وسط رقصات وتصفيق حاد من الجمهور.

وخلال الحفل استعادت سيمون ذكريات الطفولة والشباب لجيل ما قبل ٢٠٠٠ بباقة من أعمالها الخاصة، منها «قاعدين ساكتين كده ليه»، و«مبسوطة»، و«فيه حاجة كده»، و«آه لو تعرف»، و«طنش تعيش»، و«الدنيا تروق»، و«تاكسى»، و«خاف منى»، و«مبقاش عندى خلق»، و«اسهر بقى لوحدك»، و«ميرسى»، كما وجهت التحية للمغنى والموسيقار عاصم فوزى.

عز الأسطول: سعيد بالمشاركة فى المهرجان والتقاء الجمهور الراقى

قال المطرب عز الأسطول إنه سعيد بالمشاركة فى المهرجان للمرة الأولى وسط الكوكبة الكبيرة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.

وأضاف أن أهم ما أسعده فى المشاركة هو عبقرية المكان، فالقلعة مكان له هوية مصرية خالصة. وتابع: «شرفت بالصعود على مسرح القلعة ومواجهة الجمهور الراقى»، مؤكدًا أنه فى برنامجه للغناء للحفل كان حريصًا على اختيار أغانيه بعناية شديدة ليتناسب مع كل الأذواق. وأكد أن مهرجان القلعة يعتبر من أهم الفرص له ولكل الفنانين لتقديم ألوان مختلفة من الموسيقى والغناء أمام الجمهور صاحب الذوق الراقى، الذى يحرص على حضور حفلات القلعة وغيرها من الأماكن، ويتفاعل مع المطربين ويعطى للحفلات رونقًا مختلفًا. وعبّر عن سعادته بما تقدمه شبكة تليفزيون الحياة لجمهور المهرجان فى مصر والعالم العربى ونقل الفعاليات على الهواء مباشرة بشكل احترافى.

هشام عباس يغنى لنجله «على»«طول ما إنت بخير» ويُحييه أمام الجمهور

بعد انتهاء حفل النجمة سيمون، بدأ الفنان هشام عباس حفله على مسرح المحكى بأغنية «ما تبطليش»، وهى من أشهر أغانيه.

وحرص عدد كبير من الجمهور على حضور الحفل، حيث وجه الفنان تحية حارة لجمهوره، وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان.

وقال: «وحشتونى جدًا ومبسوط إن أنا معاكم والمفروض يعملوا مهرجان القلعة كل شهر».

وحرص «على» نجل الفنان هشام عباس على حضور الحفل، حيث قدم له والده التحية وأهدى له أغنية «طول ما إنت بخير»، التى تحتوى كلماتها على نصائح وأمنيات.

وبباقة من أعماله المتنوعة التى تميز بها فتح «عباس» سجل الذكريات بأغنيات: «ما تبطليش»، و«السهر والانبساط»، و«أنا وأنا»، و«قول عليا مجنون»، و«شوفى»، و«عينى»، و«ليالى الشوق»، و«فين وفين»، و«سامع قلبى»، و«زمان وأنا صغير»، و«جوه عيونى»، و«يا حالولو»، و«كام مرة»، و«طول ما أنت بخير»، و«ساعة لقلبك»، و«زى الأول»، و«أحلى ما فيكى»، و«يا ليلة»، و«نارى نارين» و«فينه».

أحمد جمال ومصطفى شوقى فى الليلة السادسة

تتواصل فعاليات المهرجان مساء اليوم فى ليلته السادسة، حيث يشهد مسرح محكى القلعة حفلين لاثنين من النجوم المفضلين للجمهور، ففى الثامنة من مساء اليوم يبدأ النجم مصطفى شوقى وفرقته الموسيقية تقديم مجموعة كبيرة من الأغنيات التى حقق بها نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، يليه حفل النجم أحمد جمال، وفرقته الموسيقية.

وأقيم مساء أمس الثلاثاء حفلان جديدان من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، حيث حقق الفنان عز الأسطول نجاحًا كبيرًا فى مشاركته الأولى، بالإضافة إلى حفل للنجم مصطفى حجاج الذى قدم ليلة طرب شعبى وحصد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.