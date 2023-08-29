البابا ثيودروس الثاني يحتفل بتذكار القديس نيكفوروس الأبرص في جزيرة كريت

قال الأنبا نيقولا أنطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، إنه في مسقط رأس القديس نيكيفوروس الأبرص بإبراشية سريكاري كيساموس في جزيرة كريت، وفي الكنيسة المُسماة على اسم القديس نيكفوروس الأبرص تم الاحتفل بالقداس الإلهي البطريركي بحضور البابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني.

كلمة الاحتفال

في كلمته، رحب متروبوليت كيساموس وسيلينوس المطران أمفيلوخيوس، بكلمات صادقة بـ بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني، بقوله: "في هذا المكان المقدس، المقدس، مسقط رأس أبينا القديس نيكفوروس الأبرص، حتى الآن مكان غير مدعو وغريب، مجهول ولا يوصف، نعيش سر نعمة الله، نختبر معجزة حضور القديس نيكيفورس، نشعر بسر السماء الكاشف، سر يُصنع ويُعبد، يُقترب منه ويُعبد. المخصصة في الكنيسة وعبادتها. ... أيها المبشر البابا البطريرك وأب أفريقيا، منذ 19 عامًا، أظهرت لكم العناية الإلهية. سند وملجأ وملجأ لملايين الأطفال والبالغين في القارة الأفريقية، الذين يجدون في وجهك الأب والأخ، الصديق ورفيق الدرب، القيرواني الذي يرفع صلبان الحياة، يمسح دموعهم، ويخفف آلامهم، يحيي رجاءهم، وينقل إليهم المسيح، ويمنحهم الحياة والمنظور كإلغاء للأنا وتوزيع متساوٍ لخيرات الأرض. لأن هؤلاء الإخوة القلائل والمحتقرين هم غد العالم".

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ثم شكر البابا ثيودورس الثاني، في بيانه، منذ قليل، رئيس الكهنة المتروبوليت أمفيلوخيوس وأشار بانفعال شديد إلى دور خدمته التي استمرت خمسين عامًا في الكنيسة.

وأضاف: "اليوم دعاني اليوم ملاك المحبة المتروبوليت أمفيلوخيوس إلى رحلة الحج المقدسة للقديس نيقفوروس الأبرص في مسقط رأسه، سيريكاري كيسامو، فيما احتفل بالقداس الإلهي، قمنا في دير القديس سابا بالإسكندرية ببناء كنيسة صغيرة للقديس نيكيفوروس الأبرص. حياتنا هي جهاد وكد وعرق، وقلب مجروح يدعمه القديس نيكفوروس بصلواته وشفعاته".

ثم منح البابا ثيودروس للمتروبوليت أمفيلوخيوس: "الأسد الذهبي" وسام أسد الإسكندرية الخالد. بعد ذلك أزاح البابا ثيودوروس الثاني الستار عن لوحة تذكارية سُجلت عليها الذكرى التاريخية للقداس الإلهي البطريركي".