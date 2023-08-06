الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. البابا ثيودروس يترأس قداس الاحتفال بعيد التجلي

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي احتفالا بعيد التجلي، وذلك في دير القديس جيورجيوس البطريركي للروم الأرثوذكس (مار جرجس) بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

من جانبه، قال القمص إشعياء عبد السيد فرج، في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، عن عيد التجلي إن الكنيسة تحتفل منذ زمن بعيد بتذكار تجلى ربنا يسوع المسيح وقصد الرب أن يتم ذلك مع بعض تلاميذه لإقرارهم أن المسيح ابن الله الحي ثم ليريهم أنه ليس إيليا أو يوحنا المعمدان أو واحدا من الأنبياء كما يقول الناس، وليريهم مجد لاهوته قبل قيامته لكي عندما يقوم بمجد لاهوته يتأكدون أنه ليس عن مكافأة بل أنه كان له ومعه الآب منذ الأزل.

وليريهم مجد لاهوته قبل آلامه، فعند صلبه لا يشكون في أن ذلك بإرادته، فبالتجلي شاهدوا ناسوته ومجد لاهوته، فكان الجبل رمزا للكنيسة التي ختم يسوع المسيح إلهنا على عهديها.

وعن الشخصيات التي ظهرت مع المسيح عند التجلي فقال إنهم موسى النبي الذي كان حليمًا جدًا وهو الذي استلم لوحيّ الشريعة من الرب وقاد شعب بنى إسرائيل 40 سنة في البرية بعد أن أخرجهم من عبودية فرعون.

وإيليا النبي وهو معروف بدالته القوية مع الله إذ صلى فلم تمطر السماء ثلاث سنين وستة أشهر ثم صلى فأمطرت السماء كما أنه صعد إلى السماء حيا في مركبة نارية.

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