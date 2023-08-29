الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل إطلاق معرض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

معرض أهلًا مدارس
معرض أهلًا مدارس

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لافتتاح معرض أهلاً مدارس الرئيسي لهذا العام، تزامنًا مع اقتراب عودة الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد المصرية، وأعلنت الوزارة رسميًا عن إعداد الترتيبات الخاصة بالافتتاح.

معرض أهلًا مدارس

يوفر معرض «أهلًا مدارس» كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

ويتم تدشين المعرض في كل عام من أجل توفير الأدوات المدرسية، بتخفيضات كبيرة وأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور، ويأتي ذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

موعد انطلاق معرض أهلًا مدارس

ووفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنَّ المكان الرئيسي لمعرض "أهلًا مدارس" هذا العام سيكون في مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة نصر، بالإضافة إلى العديد من الميادين الرئيسية بكل محافظة، لتسهيل حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة.

ومن المقرر انطلاق معرض "أهلًا مدارس" في منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية الشهر ذاته، ولذلك يجب انطلاق المعرض قبله.

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توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

يأتي معرض "أهلًا مدارس" بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، ويهدف إلى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات، وبتخفيضات قد تصل إلى 50%، حسب ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

جدير بالذكر، أنه قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل أيام، عن انطلاق معرض "أهلًا مدارس" بمحافظة الأقصر، حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسة بمدن المحافظة، بالإضافة إلى المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

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وأوضح الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم إقامة معرض "أهلًا مدارس" في كل محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام إلى المعرض من خلال محالها التجارية دون التوجه إلى المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كافة مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

وتم مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديد موعد انطلاق المعرض، حيث من المقرر إقامته بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، بمشاركة كبرى الشركات المنتجة، بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، كما سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية كذلك لإنشاء فروع للمعارض فى المحافظات.

أهلا مدارس معرض أهلا مدارس وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية العام الدراسى الجديد العام الدراسي الجديد 2023- 2024

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