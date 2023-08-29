الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة السعيد: تصريحات البرهان تعكس محاولة البعض لتشويه صورة الجيش السودانى (فيديو)

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن اختيار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني هذه اللغة في خطابه، يعكس ما تعرض له الجيش السوداني الفترة الماضية من ضغوط ومحاولات تشويه دور هذا الجيش الوطني.

 

بعض الأطراف تحاول أن تنال من الجيش السوداني 


وأضاف السعيد، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن لغة الخطاب تعكس أن الجيش تحمل وعيًا بمحاولات التأثير على القرار السياسي في الدولة السودانية، لافتًا إلى أن بعض الأطراف يحاول أن ينال من الجيش باعتباره ضامنًا للاستقرار في السودان بشكل أو بآخر. 

ولفت، إلى أن الفريق البرهان أكد في كلمته على بعض الحقائق، وهي أن الجيش السوداني جيش وطني ولا علاقة للجيش ببعض الأطراف سواء الكيانات الإسلامية التي تمثل رواسب عصر البشير أو أنه ينوي السيطرة على السلطة.

وشدد، على أن هذه التأكيدات المهمة تأتي في وقتها للرد على هذه المزاعم الخطيرة التي تحاول ميليشيات الدعم السريع والقوى الموالية لها أن تخدع بها الكثير من المواطنين أو بعض القوى الإقليمية، وهذه الثوابت لدى الجيش السوداني ثوابت صادقة.

البرهان تصريحات البرهان تشويه صورة الجيش السوداني الجيش السوداني الدكتور أسامة السعيد أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار

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