أسقطته روسيا لأول مرة.. ما هو صاروخ نبتون الأوكراني؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أوكراني مضادا للسفن من طراز نبتون، لأول مرة منذ استخدام أوكرانيا هذا النوع من الصواريخ.

كما أعلنت الوزارة اعتراض صاروخين من نظام هيمارس، وصاروخين مضادين للرادار من طراز هارم.

ويعتبر صاروخ نبتون الذي أسقطته الدفاعات الروسية لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة جوال مضاد للسفن، ينتجه مكتب كييف للتصاميم وهو مؤسسة تابعة للحكومة الأوكرانية، ويمكن أن يطلق من 3 أنواع من المنصات: برية، بحرية، جوية.

وأعلنت أوكرانيا عن امتلاك هذا الصاروخ لأول مرة عام 2013، وبدأت أولى تجارب إطلاقه الصاروخ في مارس 2016.

ويشبه صاروخ نبتون الجوال طراز (كي إج-35 يو) الروسي، ويبلغ مداه المخطط له 280 كيلومترا ويحمل رأسا حربيا عالي الانفجار يبلغ وزنه حوالي 145 كيلوجراما.

وصاروخ نبتون فعال ضد السفن التي تصل إزاحتها إلى 5000 طن، ومزود بنظام ملاحة بالقصور الذاتي مع توجيه بالرادار النشط في المرحلة النهائية من رحلته ويحلق بارتفاع 10-15 متر فوق مستوى سطح البحر، وفي المرحلة النهائية ينخفض إلى 3-5 أمتار فوق سطح البحر للتغلب على أنظمة الدفاع المعادية.

تدمير زخائر أوكرانية

في السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وحيدت نحو 50 جنديا أوكرانيا. كذلك دمرت القوات الروسية مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دروجكوفكا في دونيتسك. وتمكنت القوات الروسية من استهداف قطارا عسكريا محملا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك.

وأضاف أن خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 340 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، و6 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"ميستا-بي".

وتابعت الوزارة: في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات فوستوك، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر.

واختتمت وزارة الدفاع الروسية بيانها بالقول: تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك.