حبس عاطل ادعى قدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على المواطنين مُدعيًا قدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم في الواقعة، وإجراء مواجهة قانونية بينهم والمتهم للتعرف عليه.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على ‏المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة ‏خدمات سياحية بدون ترخيص ‏كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

كما تبين من التحريات قيام المتهم بإنشاء موقع إلكترونى ‏باسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين ‏لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب ‏بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام ‏الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله تلك البيانات فى ‏سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم ‏والإستيلاء عليها عقب ذلك.‏

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، جهاز حاسب آلى لاب توب ، تابلت، عدد من عقود شراء وحدات سكنية بإسمه "وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين وجود العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

كما أمكن التوصل إلى قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ مالى عملات أجنبية من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول".

وبمواجهته أقر ‏بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .