كاتب صحفى: زيارة البرهان لمصر تحمل الكثير من الدلالات

قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبوشامة، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى مصر، في غاية الأهمية على جميع المستويات وتمثل تحول في الأزمة السودانية، ربما تكون انفراجة حقيقية، لأن خروج رئيس مجلس السيادة السوداني من الخرطوم بعد 4 أشهر من أعمال القتال المستمرة داخل السودان التى نتج عنها الكثير من القتلى واللاجئين.

وأضاف أبوشامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الزيارة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية، ومدى الاحترام والسعي الدائم لإنهاء الأزمة السودانية، والاستقرار والحفاظ علي الدولة الوطنية، وعدم التدخل في الشأن السوداني من الخارج ثبوت لدى مصر.

أهمية الزيارة

أوضح الكاتب الصحفي، أن كل جهود إنهاء الأزمة تتلخص في إيقاف عجلة القتال قبل أي حديث، وهو الهدف الأسمى سواء الجهود المصرية أو الأطراف الإقليمية والدولية، والجميع يسعى إلى إيقاف القتال بشكل حقيقي ومستدام، كي تتمكن فرق الإغاثة من الوصول للمنكوبين والاستقرار وحل هذه الأزمة.