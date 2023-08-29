الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: زيارة البرهان لمصر تحمل الكثير من الدلالات

الرئيس السيسي والبرهان
الرئيس السيسي والبرهان

قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبوشامة، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى مصر، في غاية الأهمية على جميع المستويات وتمثل تحول في الأزمة السودانية، ربما تكون انفراجة حقيقية، لأن خروج رئيس مجلس السيادة السوداني من الخرطوم بعد 4 أشهر من أعمال القتال المستمرة داخل السودان التى نتج عنها الكثير من القتلى واللاجئين. 

وأضاف أبوشامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الزيارة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية، ومدى الاحترام والسعي الدائم لإنهاء الأزمة السودانية، والاستقرار والحفاظ علي الدولة الوطنية، وعدم التدخل في الشأن السوداني من الخارج ثبوت لدى مصر. 

أهمية الزيارة

أوضح الكاتب الصحفي، أن كل جهود إنهاء الأزمة تتلخص في إيقاف عجلة القتال قبل أي حديث، وهو الهدف الأسمى سواء الجهود المصرية أو الأطراف الإقليمية والدولية، والجميع يسعى إلى إيقاف القتال بشكل حقيقي ومستدام، كي تتمكن فرق الإغاثة من الوصول للمنكوبين والاستقرار وحل هذه الأزمة.

زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي مصر السودان الأزمة السودانية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستقبل البرهان.. ويؤكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب السودان

خبير علاقات دولية: زيارة البرهان لمصر بهذا التوقيت مهمة

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟